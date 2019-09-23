2019-09-23T05:34:46+03:00
Общество

200 бутылок «паленки»: в Новосибирске уничтожат партию поддельного алкоголя

Новосибирский предприниматель попался на торговле алкоголем без лицензии
Владимир ПТАШНИК
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Весь поддельный алкоголь будет уничтожен.Весь поддельный алкоголь будет уничтожен.Фото: "КП" Архив
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В Новосибирске изъяли из незаконной продажи крупную партию алкоголя. Весь конфискованный поддельный алкоголь будет уничтожен.

Новосибирские приставы изъяли у одного из индивидуальных предпринимателей Кировского района более двухсот бутылок с алкоголем. Бизнесмен торговал горячительными напитками без наличия необходимой на то лицензии.

За незаконную продажу алкоголя, предпринимателя привлекли к административной ответственности, и теперь ему грозит штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей. Весь незаконно продаваемый товар был изъят.

— Судебным приставом вынесено постановление о передаче обращенного в собственность государства имущества на распоряжение. После подготовки необходимых документов конфискованный алкоголь будет передан в ведомство Росалкогольрегулирования по СФО для уничтожения, — передает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

О том, каким именно образом конфискованная продукция будет уничтожена, в пресс-службе не уточнили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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