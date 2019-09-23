«Офигеть, и за что платить?»: родители школьников возмущены поборами на вторую уборщицу в класс

СЕГОДНЯ 05:10 2019-09-23T05:40:06+03:00

Чтобы в классе не было пыли, другие родители должны оплатить дополнительно уборщицу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Родители в одной из школ Новосибирска недовольны из-за сборов на дополнительную уборку в классе.

— Друзья-родители школьников, у кого какие поборы в школах начались с этого учебного года? У меня вот в школе родители на уборщицу класса по 2000 рублей в месяц «просят». Просто одной мамочке многодетной не очень нравится стирать белые рубашки за детьми, и еще у ребенка астма, и, чтобы не было пыли в классе, другие родители должны оплатить дополнительно уборщицу, — описала ситуацию у себя на странице в «Фейсбуке» жительница Новосибирска Екатерина Владимирова.

Она негодует, что делает тогда та, которой оплачивает школа?

— Про подарки учителю молчу пока что, а воду, туалетную бумагу тоже родители покупают, методом сбора денег? Просто я против поборов различных с родителей! — добавила возмущенная сибирячка.

Пользователи соцсетей, особенно, чьи дети также учатся в школах, не остались равнодушны к прочитанному и стали делиться своими комментариями под постом. Вот что они пишут:

— У кого астматик, тот и оплачивает. Без обид.

— По 80 рублей в месяц — это немного. Другое дело — просто неприятно платить сверх того, что полагается уборщицам. А вдруг вытирать пыль тоже входит в их обязанности? Нужно проверить. Я, например, будучи педагогом, сам протираю пыль в классе. Он, конечно, меньше групповых классов, я сам себе не плачу. Просто приятно протереть и работать в свежем классе. Конечно, когда везде «поборы», то негатив накапливается, но решение всегда можно найти.

— 80 рублей в месяц, конечно, не дорого. Но, это каприз, допустим, одной мадам. А таких еще помимо нее около 24, и каждая что- нибудь придумает на 30-50 рублей в месяц. И давайте подведем итоги капризов всех мадам, нормально же выйдет, правда?

— А у нас вообще нет поборов. Тысячу сдаем на мелочи — обычно на год хватает. Иногда еще и остается. И даже родительский чат немногословный и адекватный.

Скрин переписки в родительском чате о поборах. Фото: Екатерина Владимирова.

ИСТОЧНИК KP.RU