Неудачный маневр: «Тойота» подбила кроссовер возле мэрии
В воскресенье, 22 сентября на Площади Ленина, напротив мэрии, водитель седана Toyota Mark II столкнулся с кроссовером Honda C-RV.
— Водитель «Хонды» ехал по Красному проспекту в сторону автовокзала, а водитель «Марка» выезжал с парковки на Площади Ленина и, не убедившись в безопасности маневра, подбил кроссовер, — написал в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте» подписчик.
От удара в правую заднюю дверь «Хонду» развернуло против движения, а возле «Тойоты» с оторванным бампером и разбитой оптикой собралось несколько человек, судя по всему, для оценки повреждений.
По предварительным данным, в аварии обошлось без пострадавших. Подробности ДТП выясняются.
Машины получили незначительные повреждения.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU