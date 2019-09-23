Неудачный маневр: «Тойота» подбила кроссовер возле мэрии

СЕГОДНЯ 03:36 2019-09-23T03:36:50+03:00

Авария произошла рядом со входом в метро «Площадь Ленина», напротив мэрии

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В воскресенье, 22 сентября на Площади Ленина, напротив мэрии, водитель седана Toyota Mark II столкнулся с кроссовером Honda C-RV.

— Водитель «Хонды» ехал по Красному проспекту в сторону автовокзала, а водитель «Марка» выезжал с парковки на Площади Ленина и, не убедившись в безопасности маневра, подбил кроссовер, — написал в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте» подписчик.

От удара в правую заднюю дверь «Хонду» развернуло против движения, а возле «Тойоты» с оторванным бампером и разбитой оптикой собралось несколько человек, судя по всему, для оценки повреждений.

По предварительным данным, в аварии обошлось без пострадавших. Подробности ДТП выясняются.

Машины получили незначительные повреждения.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU