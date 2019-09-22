2019-09-22T08:16:46+03:00
Общество

«Думали, что человек висит»: манекен на недострое напугал новосибирцев

Таким способом обманутые дольщики решили обратить внимание к своей проблеме
Надежда ЯРКОВА
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Вначале новосибирцы испугались увиденное. Фото: Ирина Форрат.Вначале новосибирцы испугались увиденное. Фото: Ирина Форрат.
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В Ленинском районе Новосибирска местным жителям с утра предстала невеселая картина — на одном из недостроев они заметили висельника.

— Сегодня утром, 22 сентября на доме в ЖК «Новомарусино» местные жители заметили висящего в петле. Мужчина из соседнего дома сходил, и оказалось, что это не человек, а висит манекен. Видимо, так решили привлечь внимание к своей проблеме обманутые дольщики, — рассказала КП — Новосибирск одна из участниц долевого строительства этого долгостроя Ирина Форрат.

Она уточнила, что это дом в жилом комплексе — недострой, еще и построенный с кучей нарушений.

— У нас создана рабочая группа, пытаемся добиться экспертизы, потому что дом уже скорее под снос. Там сварные швы плывут, коррозия металла уже, на верхних этажах выпали стеклопакеты, но результатов нет. Уверены, что это сделали кто-то из обманутых дольщиков, потому что обсуждалось неоднократно, чтобы сделать, чтобы привлечь внимание к проблеме. Видимо, кто-то надумал так это сделать. Но в данной ситуации людей, ждущих свои квартиры можно понять! — поделилась Ирина.

Она добавила, что выглядит это, конечно, пугающе, и возможно в ближайшее время манекен все-таки уберут, если уже не сняли.

Оказалось, что это не человек, а манекен. Фото: Ирина Форрат.

Оказалось, что это не человек, а манекен. Фото: Ирина Форрат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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