2019-09-21T08:08:11+03:00
Происшествия

Под Новосибирском столкнулись две машины: погиб один пассажир

Авария случилась утром в Искитимском районе
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В ДТП под Новосибирском погиб один человек. Фото: "АСТ-54"В ДТП под Новосибирском погиб один человек. Фото: "АСТ-54"
Изменить размер текста:

Утром, 21 сентября, на трассе в Искитимском районе Новосибирской области произошла авария. Столкнулись два легковых автомобиля.

— На 81-м километре трассы Р-256 произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области. — По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем «УАЗ Патриот», не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107. В результате ДТП 29-летний водитель ВАЗ-2107 получил различные травмы, а его пассажир, 47-летний мужчина, скончался на месте.

В МВД также сообщили, что по факту данного ДТП сейчас проводится доследственная проверка, выясняются причины и обстоятельства аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фотографии и видео случившегося появились в социальных сетях.

На трассе под Новосибирском столкнулись два авомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новосибирские школьники поучаствовали в флешмобе в память о коте Моте
Бесстрашная рыжуля: сибиряк встретил лисицу, прогуливающуюся возле дороги
Сибиряки остались без отпуска из-за сбежавшего директора турфирмы
«Так держать!»: «Сибирь» во второй раз обыграла «Амур»
Дело сибиряка, который избил и выстрелил в подростка-косплейщика, передали в суд
«Говорили – переутомился, оказалось - рак»: у актера врачи три года не могли диагностировать онкологию
«Девочка набирает вес»: школьница, которая чуть не умерла из-за анорексии, поправляется
Украсть совесть не позволила: сибирячка вернула женщине забытый в магазине кошелек
Ушел под землю: самосвал провалился в яму на стройке в Академгородке
Психанула на мужа: сибирячка повезла стиралку в авто с открученной дверью
Деревья, упавшие из-за ветра, перекрыли улицу в Новосибирске
В аварии в Заельцовском районе столкнулись три машины: пострадала девушка
Жители Новосибирска вошли в тройку самых читающих людей Сибири
В Новосибирске подросток на мотоцикле врезался в маршрутку
Живодер был пьян: стали известны жуткие подробности убийства собаки в лифте
Прятали в дверях: в Новосибирске сотрудники ФСБ задержали машину, напичканную гашишем
Ничего не видно: столб черного дыма поднялся возле магазина «Лента»
Сибирячку на пешеходном переходе сбили сразу две машины
«Сначала подумала, что игрушка»: сибирячка нашла на улице змею
«Жир горел»: из здания «Рок-сити» эвакуировались 60 человек
«Симпатичный лягушеночек»: «Мисс России» показала необычную йогу на простынях
«Жуть какая»: сибирячке испортили ногти страшным маникюром
Заикается при разговоре: под Новосибирском ищут мужчину в галошах и с татуировкой на руке
По 8 лет каждому: новосибирцы отправились в колонию за кражу коллекции монет и медалей времен СССР
Белочка или лисичка? Девушка с длинными волосами позабавила соцсети
«Газель» отлетела в светофор после ДТП с кроссовером: на месте работали пожарная и «скорая»