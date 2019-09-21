Под Новосибирском столкнулись две машины: погиб один пассажир
Утром, 21 сентября, на трассе в Искитимском районе Новосибирской области произошла авария. Столкнулись два легковых автомобиля.
— На 81-м километре трассы Р-256 произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области. — По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем «УАЗ Патриот», не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107. В результате ДТП 29-летний водитель ВАЗ-2107 получил различные травмы, а его пассажир, 47-летний мужчина, скончался на месте.
В МВД также сообщили, что по факту данного ДТП сейчас проводится доследственная проверка, выясняются причины и обстоятельства аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фотографии и видео случившегося появились в социальных сетях.
На трассе под Новосибирском столкнулись два авомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU