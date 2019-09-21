Под Новосибирском столкнулись две машины: погиб один пассажир

СЕГОДНЯ 07:26 2019-09-21T08:08:11+03:00

В ДТП под Новосибирском погиб один человек. Фото: "АСТ-54"

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Утром, 21 сентября, на трассе в Искитимском районе Новосибирской области произошла авария. Столкнулись два легковых автомобиля.

— На 81-м километре трассы Р-256 произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области. — По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем «УАЗ Патриот», не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107. В результате ДТП 29-летний водитель ВАЗ-2107 получил различные травмы, а его пассажир, 47-летний мужчина, скончался на месте.

В МВД также сообщили, что по факту данного ДТП сейчас проводится доследственная проверка, выясняются причины и обстоятельства аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фотографии и видео случившегося появились в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/733366" frameborder="0"></iframe> На трассе под Новосибирском столкнулись два авомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU