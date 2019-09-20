Украсть совесть не позволила: сибирячка вернула женщине забытый в магазине кошелек

СЕГОДНЯ 16:08 2019-09-20T16:08:40+03:00

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Пользователей соцсетей растрогала история, рассказанная сибирячкой в одно из городских пабликов. Женщина решила написать слова благодарности другой девушке, которая нашла в магазине забытый кошелек и вернула его владелице.

— Сегодня забыла в магазине кошелек, а в нем была вся моя зарплата. Когда вернулась, чтобы забрать — его там уже не было, — пишет женщина в паблике «Аноним | Подслушано [Новосибирск]». — Как оказалось, его забрала девушка и оставила свой номер телефона. Когда я созвонилась с ней, она встретилась со мной, чтобы вернуть мне мою пропажу. Девушка, если вы читаете этот пост — огромное вам спасибо! Здоровья вам и неземного счастья!

Произошедшая ситуация не смогла оставить людей равнодушными. В комментариях под постом, многие подписчики паблика написали, что таких добропорядочных людей нечасто встретишь в наше время:

— Такая добропорядочность нынче — редкость.

— Надеюсь, вы успели девушку поблагодарить не только в интернете, но и лично.

— Не знаю, поступила бы я, как эта девушка или просто отнесла бы кошелек в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU