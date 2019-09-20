2019-09-20T16:27:24+03:00
Общество

«Девочка набирает вес»: школьница, которая чуть не умерла из-за анорексии, поправляется

Девочка уже посещает учебу и чувствует себя хорошо
Анна ПАШАГИНА
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Фото девочки до и после. На фото слева Саша думала, что очень толстая.Фото девочки до и после. На фото слева Саша думала, что очень толстая.Фото: СОЦСЕТИ
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13-летняя школьница Саша борется с анорексией уже несколько месяцев. Напомним, за лето девочке удалось похудеть почти в два раза: при росте 165 сантиметров она весила 28 килограмм. Мама девочки. отказалась от помощи психиатров и забрала дочку из клиники, где врачи боролись за здоровье сибирячки. Женщина решила, что Сашу должны положить в гастроотделение и там врачи точно помогут ее девочке.

— Да, ситуация находится у нас на контроле. Сейчас девочка живет у родственников, и чувствует себя намного лучше, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск уполномоченный по правам ребенка Новосибирской области Надежда Николаевна Болтенко.

Надежда Николаевна уверяет, причин бить тревогу у них нет. Саша сейчас под строгим контролем и за ее питанием следят. Более того, девочка потихоньку начинает набирать вес.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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