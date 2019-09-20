2019-09-20T13:44:32+03:00
Общество

Деревья, упавшие из-за ветра, перекрыли улицу в Новосибирске

Фотографиями случившегося люди поделились в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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Упавшие из-за сильного ветра деревья перегородили дорогу в микрорайоне Затон. Фото: "АСТ-54"Упавшие из-за сильного ветра деревья перегородили дорогу в микрорайоне Затон. Фото: "АСТ-54"
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Сегодня, 20 сентября, в Новосибирске поднялся сильный ветер. До этого синоптики уже объявляли на сегодняшний день штормовое предупреждение: дожди, грозы и сильные порывы ветра. А в Ленинском районе из-за непогоды вечером оказалась буквально перекрыта улица: на нее рухнули деревья.

— Порывы ветра в микрорайоне Затон привели к тому, что 2-я Портовая улицы оказалась перекрыта рухнувшим на нее деревом, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Информации о пострадавших нет.

Синоптики передавали штормовое предупреждение на 20 сентября. Фото: "АСТ-54"

Синоптики передавали штормовое предупреждение на 20 сентября. Фото: "АСТ-54"

В комментариях под постом многие люди согласились с тем, что погода сегодня на улице действительно не самая приятная:

— Кажется, действительно буря надвигается.

— Ветер и деревья не волнует «штормовое предупреждение».

— Максимальные порывы ветра сегодня достигали 18 метров в секунду, — пишут пользователи соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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