В аварии в Заельцовском районе столкнулись три машины: пострадала девушка

СЕГОДНЯ 13:15 2019-09-20T13:15:29+03:00

В ДТП в Новосибирске столкнулись сразу несколько машин. Фото: "АСТ-54"

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В Заельцовском районе Новосибирска днем 20 сентября произошло ДТП. На улице Дуси Ковальчук напротив СГУПСА столкнулись «Nissan March» и «Toyota Vitz». В ходе аварии «Тойоту» отбросило в дерево и в припаркованный там седан «Hyundai Solaris».

— От удара «Toyota Vitz» лишилась правой передней части, у автомобиля буквально вырвано крыло, бампер помяло стойку и капот. Фары тоже разбиты, — сообщают очевидцы события в паблике «АСТ-54». — Из машины вытекла на дорогу техническая жидкость, в салоне сработали подушки безопасности. У «Nissan March» помята правая передняя дверь, а у «Hyundai Solaris» вдавило заднее крыло и бампер.

В аварии пострадала девушка, которая была за рулем Тойоты. Фото: "АСТ-54"

Свидетели аварии утверждают, что водитель Ниссана двигался в среднем ряду по улице Дуси Ковальчук. В какой-то момент его подрезал седан , и он, уходя от столкновения сдвинулся вправо, что стало неожиданностью для девушки за рулем Тойоты.

— Девушка зацепила Ниссан и ее отбросило в березу, отлетев от которой, она зацепила еще и Хонду, — пишут очевидцы события. — Автомобилистку с различными травмами госпитализировали. На месте аварии работали сотрудники полиции и «Скорой помощи».

В ДТП на Дуси Ковальчук столкнулись сразу три машины.

ИСТОЧНИК KP.RU