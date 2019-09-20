2019-09-20T13:15:29+03:00
Происшествия

В аварии в Заельцовском районе столкнулись три машины: пострадала девушка

Сибирячку увезли на карете «Скорой помощи»
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В ДТП в Новосибирске столкнулись сразу несколько машин. Фото: "АСТ-54"В ДТП в Новосибирске столкнулись сразу несколько машин. Фото: "АСТ-54"
Изменить размер текста:

В Заельцовском районе Новосибирска днем 20 сентября произошло ДТП. На улице Дуси Ковальчук напротив СГУПСА столкнулись «Nissan March» и «Toyota Vitz». В ходе аварии «Тойоту» отбросило в дерево и в припаркованный там седан «Hyundai Solaris».

— От удара «Toyota Vitz» лишилась правой передней части, у автомобиля буквально вырвано крыло, бампер помяло стойку и капот. Фары тоже разбиты, — сообщают очевидцы события в паблике «АСТ-54». — Из машины вытекла на дорогу техническая жидкость, в салоне сработали подушки безопасности. У «Nissan March» помята правая передняя дверь, а у «Hyundai Solaris» вдавило заднее крыло и бампер.

В аварии пострадала девушка, которая была за рулем Тойоты. Фото: "АСТ-54"

В аварии пострадала девушка, которая была за рулем Тойоты. Фото: "АСТ-54"

Свидетели аварии утверждают, что водитель Ниссана двигался в среднем ряду по улице Дуси Ковальчук. В какой-то момент его подрезал седан , и он, уходя от столкновения сдвинулся вправо, что стало неожиданностью для девушки за рулем Тойоты.

— Девушка зацепила Ниссан и ее отбросило в березу, отлетев от которой, она зацепила еще и Хонду, — пишут очевидцы события. — Автомобилистку с различными травмами госпитализировали. На месте аварии работали сотрудники полиции и «Скорой помощи».

В ДТП на Дуси Ковальчук столкнулись сразу три машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Деревья, упавшие из-за ветра, перекрыли улицу в Новосибирске
Жители Новосибирска вошли в тройку самых читающих людей Сибири
В Новосибирске подросток на мотоцикле врезался в маршрутку
Изнасиловал, потому что не слушалась: стали известны жуткие подробности убийства собаки в лифте
Прятали в дверях: в Новосибирске сотрудники ФСБ задержали машину, напичканную гашишем
Ничего не видно: столб черного дыма поднялся возле магазина «Лента»
Сибирячку на пешеходном переходе сбили сразу две машины
«Сначала подумала, что игрушка»: сибирячка нашла на улице змею
«Жир горел»: из здания «Рок-сити» эвакуировались 60 человек
«Симпатичный лягушеночек»: «Мисс России» показала необычную йогу на простынях
«Жуть какая»: сибирячке испортили ногти страшным маникюром
Заикается при разговоре: под Новосибирском ищут мужчину в галошах и с татуировкой на руке
По 8 лет каждому: новосибирцы отправились в колонию за кражу коллекции монет и медалей времен СССР
Белочка или лисичка? Девушка с длинными волосами позабавила соцсети
«Газель» отлетела в светофор после ДТП с кроссовером: на месте работали пожарная и «скорая»