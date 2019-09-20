Прятали в дверях: в Новосибирске сотрудники ФСБ задержали машину, напичканную гашишем
Крупную партию наркотиков драгдилеры планировали продать на территории Новосибирской области.
— При перевозке крупной партии гашиша из Санкт-Петербурга в Новосибирск оперативники задержали двух членов наркотического ОПГ. Во время проверки их машины в дверцах транспортного средства было найдено 19 килограммов нарковещества — гашиша. Довольно крупную партию наркокурьеры планировали чуть позже продать в Новосибирске, — сообщает пресс-служба ФСБ по Новосибирской области.
Наркотики спрятали в обшивку дверей машины.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Сейчас проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, а также причастных к ним лиц.
В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали машину, напичканную гашишем.
ИСТОЧНИК KP.RU