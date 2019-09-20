2019-09-20T10:28:49+03:00
Происшествия

Прятали в дверях: в Новосибирске сотрудники ФСБ задержали машину, напичканную гашишем

Находчивые наркоторговцы пытались провезти 19 килограммов гашиша из Санкт-Петербурга
Надежда ЯРКОВА
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19 килограммов гашиша планировали продать в Новосибирске.19 килограммов гашиша планировали продать в Новосибирске.
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Крупную партию наркотиков драгдилеры планировали продать на территории Новосибирской области.

— При перевозке крупной партии гашиша из Санкт-Петербурга в Новосибирск оперативники задержали двух членов наркотического ОПГ. Во время проверки их машины в дверцах транспортного средства было найдено 19 килограммов нарковещества — гашиша. Довольно крупную партию наркокурьеры планировали чуть позже продать в Новосибирске, — сообщает пресс-служба ФСБ по Новосибирской области.

Наркотики спрятали в обшивку дверей машины.

Наркотики спрятали в обшивку дверей машины.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Сейчас проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, а также причастных к ним лиц.

В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали машину, напичканную гашишем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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