Ничего не видно: столб черного дыма поднялся возле магазина «Лента»
Днем, 19 сентября, новосибирцы заметили большой столб дыма, возвышающийся около магазина «Лента» на Левом берегу. Очевидцы события утверждают, что загорелся склад супермаркета.
— На проезде Энергетиков возле ТЦ «Лента» загорелся склад, — пишут очевидцы события в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Столб густого черного дыма можно наблюдать из разных районов города Новосибирска.
Спасатели предполагают, что загорелись строительные материалы. Фото: "АСТ-54"
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск сообщили, что пожарным, работающим на месте случившегося, уже удалось локализовать возгорание.
— Возгорание удалось локализировать спустя несколько минут после прибытие на место случившегося, — сообщили в ГУ МЧС по НСО. — Предположительно, на открытой территории склада загорелся строительный материал. Информации о погибших и пострадавших нет.
Комсомольская правда следит за развитием событий.
Склад возле ТЦ "лента" загорелся в Новосибирске.
ИСТОЧНИК KP.RU