Ничего не видно: столб черного дыма поднялся возле магазина «Лента»

СЕГОДНЯ 09:47 2019-09-20T09:47:38+03:00

В МЧС предполагают, что на складе возле супермаркета загорелись строительные материалы

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Днем, 19 сентября, новосибирцы заметили большой столб дыма, возвышающийся около магазина «Лента» на Левом берегу. Очевидцы события утверждают, что загорелся склад супермаркета.

— На проезде Энергетиков возле ТЦ «Лента» загорелся склад, — пишут очевидцы события в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Столб густого черного дыма можно наблюдать из разных районов города Новосибирска.

Спасатели предполагают, что загорелись строительные материалы. Фото: "АСТ-54"

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск сообщили, что пожарным, работающим на месте случившегося, уже удалось локализовать возгорание.

— Возгорание удалось локализировать спустя несколько минут после прибытие на место случившегося, — сообщили в ГУ МЧС по НСО. — Предположительно, на открытой территории склада загорелся строительный материал. Информации о погибших и пострадавших нет.

Комсомольская правда следит за развитием событий.

Склад возле ТЦ "лента" загорелся в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU