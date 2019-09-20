2019-09-20T08:28:34+03:00
Происшествия

«Жир горел»: из здания «Рок-сити» эвакуировались 60 человек

Посетители и работники покинули задымленное здание до приезда пожарных
Надежда ЯРКОВА
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Возгорание произошло в вентиляционной шахте здания. Фото: "Инцидент. Новосибирск".Возгорание произошло в вентиляционной шахте здания. Фото: "Инцидент. Новосибирск".
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Сегодня днем, 20 сентября в центре Новосибирска произошло возгорание в здании бывшего «Рок-сити» — на улицу эвакуировались 60 человек.

— На Красном проспекте с крыши дома №37 пошел дым. Прибывшие на место пожарные вывели из здания 60 человек, — рассказали очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

В МЧС также рассказали о произошедшем.

— В 11:12 пожарные уже прибыли на место. Возгорание произошло в вентиляционной шахте. Там горели жировые отложения. Возгорание потушили уже через 9 минут, в 11:21. Пострадавших в инциденте нет, работы по тушению уже закончили, — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Из помещения эвакуировались 60 человек. Фото: "Инцидент. Новосибирск".

Из помещения эвакуировались 60 человек. Фото: "Инцидент. Новосибирск".

ИСТОЧНИК KP.RU

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