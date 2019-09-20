«Жир горел»: из здания «Рок-сити» эвакуировались 60 человек
Сегодня днем, 20 сентября в центре Новосибирска произошло возгорание в здании бывшего «Рок-сити» — на улицу эвакуировались 60 человек.
— На Красном проспекте с крыши дома №37 пошел дым. Прибывшие на место пожарные вывели из здания 60 человек, — рассказали очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
В МЧС также рассказали о произошедшем.
— В 11:12 пожарные уже прибыли на место. Возгорание произошло в вентиляционной шахте. Там горели жировые отложения. Возгорание потушили уже через 9 минут, в 11:21. Пострадавших в инциденте нет, работы по тушению уже закончили, — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Из помещения эвакуировались 60 человек. Фото: "Инцидент. Новосибирск".
ИСТОЧНИК KP.RU