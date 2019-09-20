«Симпатичный лягушеночек»: «Мисс России» показала необычную йогу на простынях

СЕГОДНЯ 08:03 2019-09-20T08:04:36+03:00

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Эльмира Абдразакова, завоевавшая в 2013 году корону, продемонстрировала отличные физические данные и отличную растяжку. Фото с занятий необычной йогой появились в «Инстаграме» девушки.

— Антигравити-йога — очень полюбила этот вид занятий. В чем преимущества? Повышает иммунитет, сексуальную активность, работу мозга и гормональной системы. Она гармонизирует эндокринную, пищеварительную, дыхательную системы. Ты хочешь нормализовать вес? — Пожалуйста. А приятным бонусом будет то, что антигравитационная йога омолаживает, — поделилась с подписчиками Эльмира.

"Парить" в воздухе девушке помогают простыни. Фото: instagram.com/miss_elmira.

Она отметила, что помимо всего прочего, во время антигравити-йоги также тренируется вестибулярный аппарат.

— Во время йоги ты приводишь к успокоению беспокойный ум и гармонизируешь течение пранической энергии в теле. Говорю с уверенностью, что с первого занятия ты сразу почувствуешь эффект, — добавляет девушка.

Пользователи соцсетей заинтересовались увлечением девушки, не забывая отмечать ее красоту, даже во время занятий йогой. Вот что они пишут:

— Какая хорошенькая — как не посмотри.

— Симпатичный лягушоночек.

— Потрясающе красивая.

— Антигравити не пробовал. Только аштанга-йогу практикую, — отмечает один из подписчиков.

Подписчики считают, что Эльмира отлично выглядит и и во время занятий. Фото: instagram.com/miss_elmira.

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ИСТОЧНИК KP.RU