2019-09-20T07:04:00+03:00
Общество

«Жуть какая»: сибирячке испортили ногти страшным маникюром

Девушка потребовала вернуть деньги за неудачный маникюр, но попала в черный список салона
Надежда ЯРКОВА
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Девушка пожалела, что отдала деньги за маникюр. Фото: instagram.com/revizor.nsk.Девушка пожалела, что отдала деньги за маникюр. Фото: instagram.com/revizor.nsk.
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Жительница Новосибирска расстроилась, увидев результат — маникюр, на который она потратила 3,5 часа и 1500 рублей.

— Побывала в «прекрасном» салоне на днях: приехала на процедуру по маникюру и покрытию, и вот что получилось! Такого отвратительного маникюра у меня не было никогда! Администратор не предупредила и не спросила, готова ли я получить данную процедуру у ученика, как выяснилось через несколько дней. Просидела я у них 3,5 часа и заплатила за данный маникюр 1500 тысячи рублей. При этом мастер настаивает, что работа выполнена идеально! — поделилась своей историей в группе «Ревизорро Новосибирск» в «Инстаграме» местная жительница.

Она продолжила, что вечером мастер ей написала, что увидела на фото, что белый гель немного неровно покрыт и предложила переделать.

— Я объяснила, что все ногти выполнены некачественно и переделывать у нее я их не хочу, и попросила вернуть деньги. На это мастер сказала, что готова вернуть лишь 200 рублей. А после выложенной сторис в «Инстаграм», салон заблокировал меня, а мастерица и вовсе сказала, что раз я написала отзыв, деньги она не вернет, и тоже добавила в черный список, — отметила девушка.

Пользователи соцсетей хоть и согласились, что ногти выполнены некачественно, не понимают, почему девушка все же сразу заплатила за такую работу. Вот что гони пишут в комментариях:

— Жуть, какая красота. Правильно делаете, пусть все знают, где делают такой ужас.

— Неприятная ситуация, конечно, но сразу было не видно, что не качественно сделано? Зачем сначала заплатить, а потом требовать деньги обратно.

— Я понять не могу, зачем платить за это? Ну ты же видишь что у тебя ужас на руках! Зачем молчала-то сразу после увиденного? Никогда бы не отдала за это деньги!

— Если оплатили, значит, вас маникюр устроил. Или вам по предоплате делали, и сидели вы все эти 3,5 часа с повязкой на глазах?

Ожидание и реальность: что хотела получить, и что в итоге вышло. Фото: instagram.com/revizor.nsk.

Ожидание и реальность: что хотела получить, и что в итоге вышло. Фото: instagram.com/revizor.nsk.

ИСТОЧНИК KP.RU

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