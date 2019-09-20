2019-09-20T05:06:17+03:00
Общество

Заикается при разговоре: под Новосибирском ищут мужчину в галошах и с татуировкой на руке

О местонахождении сибирка ничего не известно уже больше двух месяцев
Надежда ЯРКОВА
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Отмечают, что пропавший мужчина заикается.Отмечают, что пропавший мужчина заикается.
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поиске 32-летнего Василия Неверова, который 14 июля уехал из дома в деревне Старогутово Тогучинского района в сторону Новосибирска. С тех пор его местонахождение неизвестно.

— Приметы: рост пропавшего 175 сантиметров, крепкого телосложения, глаза серо-голубые, волосы светло-русые. В день пропажи он был одет в черную ветровку, черные джинсы и галоши цвета хаки, — говорится в ориентировке волонтеров.

Из особых примет отмечают у мужчины татуировку на левой руке, сам он в разговоре заикается.

Если вы располагаете какой-либо информацией о том, где сейчас может находиться Василий Неверов, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

О его местонахождении ничего не известно уже больше двух месяцев.

О его местонахождении ничего не известно уже больше двух месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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