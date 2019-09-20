2019-09-20T04:39:40+03:00
Общество

По 8 лет каждому: новосибирцы отправились в колонию за кражу коллекции монет и медалей времен СССР

Налетчики пошли на «дело», вооружившись пневматическим пистолетом и ножом
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирцы получили по восемь лет каждый.Новосибирцы получили по восемь лет каждый.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Суд установил, что ранее судимые 26-летний Андрей Салмин и 30-летний Александр Шершнев совершили разбойное нападение, ограбив дом в Ленинском районе Новосибирска.

— Вечером 5 сентября прошлого года мужчины незаконно проникли в жилой дом по улице Проточная. Там, с применением насилия, угрожая пневматическим пистолетом и ножом, они совершили разбойное нападение на двух хозяев дома, украв банковские карты, деньги, коллекцию монет, сотовые телефоны, а также автомобиль марки «ВАЗ-21043». Потерпевшим был причинен ущерб более чем 80 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре по Новосибирской области.

Также, во время разбойного нападения новосибирцы украли медали, являющиеся государственными наградами СССР.

Позже их задержали. Суд признал их виновными по статьям: разбой и незаконное приобретение государственных наград СССР.

— С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности, наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств, суд первой инстанции по совокупности преступлений назначил каждому по 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, — отметили в ведомстве. — Новосибирский областной суд оставил приговор без изменения, а жалобы адвокатов — без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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