Белочка или лисичка? Девушка с длинными волосами позабавила соцсети

СЕГОДНЯ 04:07 2019-09-20T04:07:54+03:00

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В новосибирском общественном транспорте сибиряки встретили девушку с роскошными, длинными волосами, но поскольку их обладательница решила спрятать под куртку, то остальные пикантно выглядывали снизу и были похожи на хвостик. Такое фото появилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте». Своим неоднозначно-выглядывающим хвостом девушка заметно подняла настроение пользователям соцсетей. А они, в свою очередь, стали шутить на эту тему. Вот что они пишут в комментариях:

— Белочка.

— Да нет же, лисичка.

— Такой гривой зацепится на эскалаторе и пересчитает ступеньки, — переживает один из комментаторов.

— Считаю это правильным — прибрать волосы для общественного транспорта. Это и уважение к людям, с тобой едущим и безопасность для себя. А эта девушка молодец! — поддержал другой.

ИСТОЧНИК KP.RU