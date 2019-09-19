2019-09-19T19:13:16+03:00
Общество

Пивнушку, против которой митинговали жители Шлюза, временно закрыли

Общественники утверждают, что долго пытались привлечь внимание к данной проблеме
Алена КУЛЕШОВА
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Пивнушку, против которой выступали жители Шлюза, временно закрыли. Фото: «У нас на Шлюзе»Пивнушку, против которой выступали жители Шлюза, временно закрыли. Фото: «У нас на Шлюзе»
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Жители микрорайона Шлюз в Новосибирске уже не раз выступали против пивного магазина, расположенного рядом с жилыми домами. Компании посетителей этого заведения часто мешали сибирякам спать по ночам: они шумели, устраивали разборки между собой. Жители домов неоднократно вызвали полицию, но это никак не помогало изменить ситуацию. Поэтому люди решили выйти на пикет: тогда проблема привлекла к себе внимание общественности. Сейчас пивной магазин закрыли на 90 дней.

— Не могу однозначно сказать, что именно сыграло роль в том, что работу этой торговой точки временно приостановили. Было много всего: мы написали в Роспотребнадзор, потому что по документам это точка общепита, но заведение не соответствовало нормативам, плюс была контрольная закупка после 22 часов — алкоголь продали, — рассказала изданию «Навигатор» общественница Светлана Каверзина. — Потом была контрольная закупка с участием несовершеннолетнего, и тоже пиво продали. Было от нас и заявление в налоговую службу, так как торговали там без кассового аппарата.

На данный момент магазин закрыт, товар из него вывезли, а двери опечатали. Однако Светлана Каверзина признается: люди не выступают против вообще всех подобных заведений.

— У нас есть и другие подобные магазины, но там управляющие следят за порядком, и у жителей нет никаких нареканий к их работе, — уверяет общественница.

Что будет с этой пивнушкой дальше пока неизвестно. Возможно, что владелица торговой точки решит исправить все нарушения и займется обеспечением порядка в своем магазине, чтобы больше не вступать в конфликты с местными жителями.

Подобная проблема достаточно актуальна для Новосибирска. Ранее в микрорайоне ОБьГЭс жители дома №55 по улице 40 лет Комсомола уже обращались к губернатору Новосибирской области по поводу шумного бара-кафе.

А 20 сентября в микрорайоне ОбьГЭС пройдет митинг. Жители будут протестовать против пивных магазинов и баров, расположенных в жилых домах. На мероприятие приглашены депутаты горсовета и Законодательного собрания НСО.

Вопросом пивных магазинов заинтересовались и депутаты Госдумы. Они внесли предложение: запретить открывать в домах пивные точки с залом обслуживания до 20 квадратных метров. Рассмотреть данную идею должны 18 сентября, а при удачном раскладе событий, принять данное предложение могут до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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