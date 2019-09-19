«Тебя с людьми разговаривать научить?»: коллекторы обматерили сибирячку из-за чужого долга

СЕГОДНЯ 08:43 2019-09-19T08:43:39+03:00

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Сибирячка столкнулась с хамским поведением коллекторов. В течении нескольких дней ей звонят взыскатели и требуют вернуть займ, который брала ее знакомая.

— Они угрожают мне и моей семье. Я объясняла несколько раз по- нормальному, что мы не общаемся, и я им ни чего не должна, — поделилась жительница Новосибирска на сервисе «Яндекс Районах».

Коллекторов это не остановило, они обматерили женщину, и написали грубое сообщение — тебя с людьми разговаривать научить?

Пользователи соцсетей решили подсказать Виктории, как нужно действовать в такой ситуации:

— Я б в полицию сходила. Надеюсь адрес ваш не узнают. А так вообще б не обращала бы внимания. Не отвечала б на не знакомые звонки, каждое сообщение в черный список.

— Напишите заявление в полицию о вымогательствах и угрозах — все сканы обязательно. В заявлении указать, что Ваш номер был дан малознакомым человеком без Вашего согласия!

— Копируйте и сохраняйте все сообщения, записывайте разговоры (это ваши доказательства), далее идите в полицию и пишите на них заявление. Штраф организации в среднем 50 тысяч рублей.

Сибирячке приходили сообщения с матерными словами. Фото: «Яндекс район»

ИСТОЧНИК KP.RU