2019-09-19T08:17:23+03:00
Общество

«Отвлеклась от дороги»: В Новосибирске девушка спустилась с лестницы на «Камри»

Машина при этом сильно не пострадала, а вот сама водительница заметно испугалась
Надежда ЯРКОВА
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Девушка съехала с лестницы на машине. Стоп-кадр с видео: Евгений Мартыненко.Девушка съехала с лестницы на машине. Стоп-кадр с видео: Евгений Мартыненко.
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В Новосибирске девушка-водитель не заметила впереди лестницу и совершила неожиданный маневр.

— После работы уже собирался отъезжать в сторону дома, как заметил подъехавшую белую машину — думал, припарковаться решила. Каково было мое удивление, когда этот автомобиль решил поехать дальше. Девушка за рулем «Тойота Камри», видимо, отвлеклась от дороги, не заметив того, что дальше парковка кончается и начинается лестничный спуск для пешеходов, — поделился видео в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте» очевидец Евгений Мартыненко.

Эту лестницу не заметила девушка на "Камри". Фото: Евгений Мартыненко

Эту лестницу не заметила девушка на "Камри". Фото: Евгений Мартыненко

По словам мужчины, он уже подумал, что после такого пластик на машине сломается.

— Но спустилась она, только поцарапав глушитель, а задний бампер остался целый. После я ее на кольце обогнал, передний бампер только внизу поцарапан. Короче отделалась легким испугом. Надеюсь теперь будет внимательней, — добавил подписчик.

Пользователей соцсетей это видео, конечно, рассмешило, став поводом для шуток. Вот что пишут в комментариях:

— Все нормально, так просто короче.

— Ничего, муж или папа новую купит.

— Все, перевожу «Камри» в разряд джипы!

В Новосибирске девушка спустилась с лестницы на Камри .

ИСТОЧНИК KP.RU

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