Андрей Травников одобрил новые проекты для программы реиндустриализации экономики

СЕГОДНЯ 07:37 2019-09-19T07:37:39+03:00

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Заседание рабочей группы по теме реиндустриализации прошло в рамках международного форума технологического развития. На нем были подведены промежуточные итоги программы, а также рассмотрены новые проекты.

— Проекты, которые сегодня будут представлены на обсуждение, в течение последнего года подробно прорабатывались, и мы считаем, что они нужны не только для развития научно-промышленного потенциала нашего региона, но и для всей страны, — отмели в ходе заседания губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Всего с 2016 года рабочая группа одобрила девять «флагманских» проектов, среди них производство углеродных нанотрубок, инновационных стентов для лечения сердечнососудистых заболеваний, вакцины против гепатита «А». Сейчас список пополнен, рабочая группа одобрила две заявки: проект национального центра инжиниринга и испытаний катализаторов, который должен повысить эффективность нефтеперерабатывающей отрасли в стране, а также проект промышленного кластера «Цифровая энергетика», он объединит ресурсы нескольких предприятий, наладит выпуск специального оборудования для интеллектуальных систем учета и управления потреблением электроэнергии.

ИСТОЧНИК KP.RU