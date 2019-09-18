В Новосибирске расследуют дело об убийстве кота Моти

СЕГОДНЯ 21:03 2019-09-18T21:03:45+03:00

В настоящее время по данному делу проводится биологическая судебная экспертиза

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Следственный комитет расследует уголовное дело об убийстве кота Моти. Данная история получила широкий общественный резонанс, в связи с чем по инициативе следственного управления Следственного комитета России по новосибирской области, уголовное дело, возбужденное дознавателем отдела полиции по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ, по факту жестокого обращения с животным, было передано в следственные органы Следственного комитета России по Новосибирской области.

— Следователям удалось установить, что несовершеннолетняя жительница Советского района в период с 5 на 6 августа 2019 года причинила чужому коту телесные повреждения, которые повлекли за собой смерть животного, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

В настоящее время проводится биологическая судебная экспертиза. Расследование по данному уголовному делу продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU