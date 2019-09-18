2019-09-18T15:42:08+03:00
Общество

«Людей не подпускали, территорию оцепили»: сибиряков встревожила бесхозная сумка в метро

Однако сотрудники полиции выяснили, что никакой угрозы она не представляла
Алена КУЛЕШОВА
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Сибиряков встревожила бесхозная сумка в метрополитене. Фото: "Инцидент Новосибирск"Сибиряков встревожила бесхозная сумка в метрополитене. Фото: "Инцидент Новосибирск"
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Беспокойство среди сибиряков вызвала бесхозная сумка, оставленная кем-то в метро на станции площадь Маркса. Взволнованные граждане вызвали на место сотрудников полиции. Инцидент произошел 18 августа.

— Сегодня днем спустился в метро на площади Маркса, там уже была оцеплена территория, — пишет подписчик паблика «Инцидент Новосибирск». — К сумке людей не подпускали, поезда ходили в обычном режиме, людей свободно подпускали к поездам.

Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, сотрудникам полиции удалось установить гражданина, которому принадлежит сумка. В сумке находились только его личные вещи.

Пользователи соцсетей не остались равнодушными по отношению к произошедшей ситуации. Свое мнение по этому поводу они написали в комментариях под постом:

— Видимо, просто кто-то забыл сумку. А все уже забеспокоились.

— Это наоборот хорошо, что проверяют, следят за безопасностью. Даже если настоящей угрозы нет.

— Наверное, кто-то торопился на поезд и оставил сумку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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