«Людей не подпускали, территорию оцепили»: сибиряков встревожила бесхозная сумка в метро
Беспокойство среди сибиряков вызвала бесхозная сумка, оставленная кем-то в метро на станции площадь Маркса. Взволнованные граждане вызвали на место сотрудников полиции. Инцидент произошел 18 августа.
— Сегодня днем спустился в метро на площади Маркса, там уже была оцеплена территория, — пишет подписчик паблика «Инцидент Новосибирск». — К сумке людей не подпускали, поезда ходили в обычном режиме, людей свободно подпускали к поездам.
Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, сотрудникам полиции удалось установить гражданина, которому принадлежит сумка. В сумке находились только его личные вещи.
Пользователи соцсетей не остались равнодушными по отношению к произошедшей ситуации. Свое мнение по этому поводу они написали в комментариях под постом:
— Видимо, просто кто-то забыл сумку. А все уже забеспокоились.
— Это наоборот хорошо, что проверяют, следят за безопасностью. Даже если настоящей угрозы нет.
— Наверное, кто-то торопился на поезд и оставил сумку.
ИСТОЧНИК KP.RU