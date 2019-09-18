500 многолетних растений высадили на набережной Оби

СЕГОДНЯ 10:28 2019-09-18T10:36:35+03:00

В минувшие выходные волонтеры сети АЗС «Газпромнефть» совместно с горожанами создали зеленую клумбу на детской площадке Михайловской набережной в рамках проекта «Зеленая среда»

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Высадку растений предварял мастер-класс, в ходе которого участники акции узнали о тонкостях посадки растений, а также о том, как озеленить двор своими силами.

Начальник отдела озеленения ГУБиПО мэрии Новосибирска Светлана Гижицкая рассказала, как спроектировать клумбу и совместно с соседями создать зеленую зону в своем дворе, какие растения для этого лучше подходят и что стоит учитывать при озеленении детских территорий, что такое городской огород и можно ли выращивать морковку в общественном парке.

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После теоретической части волонтеры своими руками создали яркую и функциональную клумбу, которой не страшны ни засуха, ни тень, ни случайные детские набеги. Среди растений, которые высадили волонтеры, - эхинацея Саммер Коктейл, астильба и очиток видный. Всего участники акции посадили около 500 многолетних растений, которые будут цвести с середины лета до осени.

Экологическая акция прошла в рамках проекта «Зеленая среда». Проект реализуется не первый год и отличается широкой географией. За два года волонтеры сети АЗС «Газпромнефть» высадили более 1,5 тысячи деревьев и кустарников в Сибири, на Урале и в Центральном регионе.