2019-09-18T09:29:26+03:00
Общество

Пропала по пути в Бердск: полиция ищет девушку в черном комбинезоне

О местонахождении сибирячки ничего не известно уже около трех недель
Надежда ЯРКОВА
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Девушка поехала из Искитима в Бердск и пропала. Фото: МВД по Новосибирской области.Девушка поехала из Искитима в Бердск и пропала. Фото: МВД по Новосибирской области.
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Отдел полиции «Искитимский» разыскивает без вести пропавшую 38-летнюю Оксану Заеву. 30 августа текущего года уехала из дома, расположенного в переулке Южном в городе Искитим, в сторону Бердска и до настоящего времени не вернулась.

— Приметы: на вид женщине около 38 лет, рост около 160 сантиметров, телосложение полное, плечи опущены, лицо круглое, лоб низкий, глаза карие, нос средний, прямой. Волосы длинные темно-русого цвета. Также у сибирячки отсутствует 3 нижний зуб справа, — говорится в ориентировке МВД по Новосибирской области.

В день пропажи она была одета в черный комбинезон в белый горошек и свитер светлого цвета с высоким воротником.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении без вести пропавшей, просят сообщить в полицию по телефонам: 8-913-469-79-65; 8-953-782-92-27; 8- (38343) 2-95-84. Дежурная часть: 8-(383-43) 2-40-08, 8-(383-43) 2-97-87.

ИСТОЧНИК KP.RU

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