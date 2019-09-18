Метнул гранату в «Мерседес»: новосибирец получил срок за неудачный подрыв автомобиля

СЕГОДНЯ 08:37 2019-09-18T08:37:20+03:00

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Суд в Новосибирске вынес приговор местному жителю Владимиру Галкину. Ночью 17 ноября 2018 года он пытался взорвать «Мерседес» своего знакомого, который был припаркован на улице Некрасова, 61. Для этого он достал из бардачка своего внедорожника гранату РГД-5 и метнул гранату на двоечку: она прокатилась под днищем «Мерседеса» и взорвалась под рядом стоящей «Тойотой». В итоге мужчине пришлось оплатить ремонт обеих машин — всего 204 тысячи рублей.

Помимо порчи частной собственности, Владимира судили за незаконное приобретение и хранение боеприпасов — он с 2017 года возил гранату в бардачке своей машины.

— В суде мужчина свою вину признал и возместил потерпевшим причиненный ущерб в полном объеме. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

К счастью, в том инциденте пострадали только автомобили, иначе Владимира ждало бы не такое мягкое наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU