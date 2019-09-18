2019-09-18T08:25:13+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ в Новосибирске стал партнером автосалона «Ford остается!»

Организатором мероприятия, которое состоялось в четверг, 12 сентября 2019 года, выступил официальный дилер Ford в Новосибирске «Форд Центр Сибирь»
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В рамках автосалона гости побывали на выставке ретро-автомобилей, где смогли сфотографироваться на фоне эксклюзивных автомобилей 1937 и 1948 годов выпуска, а также принять участие в розыгрыше iPhone XS Max.

- Банк УРАЛСИБ активно развивает такое перспективное и интересное направление, как автокредитование. Мы поддерживаем проведение подобных партнерских мероприятий, в рамках которых участники могут узнать о выгодных совместных предложениях Банка и автосалонов, - отметил директор по организации продаж автокредитования Новосибирской территориальной дирекции Банка УРАЛСИБ Николай Макеев.

Банк УРАЛСИБ по итогам 2 квартала 2019 года увеличил объемы автокредитования почти в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за 2 квартал 2019 года было выдано порядка 3,8 тыс. автокредитов на сумму более 3 млрд рублей. Ключевым драйвером роста автокредитования стало продление в 2019 году государственных программ поддержки автокредитования - «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка в Новосибирске, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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