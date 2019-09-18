Губернатор Андрей Травников подписал соглашение с «МедИнвестГрупп»

СЕГОДНЯ 06:27 2019-09-18T06:38:38+03:00

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Подписи под документом поставили губернатор Андрей Травников и председатель совета директоров компании Виктор Харитонин. Соглашение направлено на развитие комплексной системы помощи онкобольным в регионе. Первые серьезные шаги в этом направлении уже сделаны: формируется диагностическая база, улучаются условия амбулаторной помощи, поддержка больных в районах области. Один из важных этапов — строительство нового корпуса онкодиспансера. Создание проекта прописано в новом соглашении.

— В этой работе важен и поиск частных партнеров, потому что такую масштабную программу невозможно реализовывать только за счет бюджетных средств. Мы достигли договоренности с «МедИнвестГрупп» о совместной реализации этой важной региональной программы, которая является частью большого национального проекта, — отметил губернатор.

В прошлом году в правительстве Новосибирской области были определены приоритетные направления в сфере здравоохранения, они касаются сердечно-сосудистых и онкозаболеваний. В результате региональные программы стали основой для участия в национальных проектах «Здравоохранение» и «Демография».

Конкретно

В рамках соглашения стороны планируют разработать концепцию развития оказания медицинской помощи по профилю «онкология» на территории Новосибирской области, включая разработку проекта по созданию онкологического центра в Новосибирске, а также создания и функционирования центров амбулаторной онкологической помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU