А на кассе пробивать будете? Пёс в пакете рассмешил покупателей в магазине

СЕГОДНЯ 05:55 2019-09-18T05:55:40+03:00

Находчивые хозяева придумали, как взять своего четвероного друга с собой в магазин

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Смекалке новосибирцев можно просто позавидовать, увидев собаку в пакете, сидящую в тележке продуктового магазина.

— А что, так можно было, — интересуется приславший фото в группу «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте» подписчик.

Комментаторы по достоинству оценили находчивость сибиряков. Вот что они пишут об этом:

— Пусть лучше так, чем пес будет привязан на улице, в холоде и под дождем.

— Почему нет? Собака в пакете. А дети в верхней одежде и обуви? Или вам без разницы из-за чего возмущаться?

— Нечего брать собаку в продуктовый магазин, — категорично заявляют некоторые.

— Ну, молодец, что тут скажешь. Обернули же пакетом! Чего опять возмущаться, тем более это ж не большой песик.

ИСТОЧНИК KP.RU