А на кассе пробивать будете? Пёс в пакете рассмешил покупателей в магазине
Смекалке новосибирцев можно просто позавидовать, увидев собаку в пакете, сидящую в тележке продуктового магазина.
— А что, так можно было, — интересуется приславший фото в группу «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте» подписчик.
Комментаторы по достоинству оценили находчивость сибиряков. Вот что они пишут об этом:
— Пусть лучше так, чем пес будет привязан на улице, в холоде и под дождем.
— Почему нет? Собака в пакете. А дети в верхней одежде и обуви? Или вам без разницы из-за чего возмущаться?
— Нечего брать собаку в продуктовый магазин, — категорично заявляют некоторые.
— Ну, молодец, что тут скажешь. Обернули же пакетом! Чего опять возмущаться, тем более это ж не большой песик.
ИСТОЧНИК KP.RU