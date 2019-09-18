«Отец года»: новосибирцев возмутил ребенок за рулем такси
Свидетелем вот такой картины стали некоторые водители в районе площади Труда в Новосибирске.
— Водитель автомобиля, брендированного «Яндекс.Такси», продолжил движение с ребенком на руках по улице Широкой в сторону Троллейного жилмассива, — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Из-за этого фото среди пользователей соцсетей разгорелся нешуточный спор, поделив комментаторов на тех, кто и сам так в детстве катался и на тех, кто считает, что это грубое нарушение ПДД. Вот что они пишут:
— Мда. Когда я маленький был, тоже катался на коленях. И ничего страшного тут нет!!! Бред!!!
— Я так и научился ездить.
— Вот в них влетел бы кто-нибудь. Ребенка бы по салону потаскало, а так да, ничего страшного. Прямо отец года.
— Тяжелое детство, на «Агушу» с «Фрутоняней» бомбить приходится.
— «Яндекс. Такси» можно все, также как и трамваю номер 13.
ИСТОЧНИК KP.RU