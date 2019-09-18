«Отец года»: новосибирцев возмутил ребенок за рулем такси

СЕГОДНЯ 05:09 2019-09-18T05:09:47+03:00

Сибиряки признались, что так же ездили, когда были маленькими. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Многие из новосибирцев не нашли в фото ребенка за рулем ничего криминального

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Свидетелем вот такой картины стали некоторые водители в районе площади Труда в Новосибирске.

— Водитель автомобиля, брендированного «Яндекс.Такси», продолжил движение с ребенком на руках по улице Широкой в сторону Троллейного жилмассива, — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Из-за этого фото среди пользователей соцсетей разгорелся нешуточный спор, поделив комментаторов на тех, кто и сам так в детстве катался и на тех, кто считает, что это грубое нарушение ПДД. Вот что они пишут:

— Мда. Когда я маленький был, тоже катался на коленях. И ничего страшного тут нет!!! Бред!!!

— Я так и научился ездить.

— Вот в них влетел бы кто-нибудь. Ребенка бы по салону потаскало, а так да, ничего страшного. Прямо отец года.

— Тяжелое детство, на «Агушу» с «Фрутоняней» бомбить приходится.

— «Яндекс. Такси» можно все, также как и трамваю номер 13.

ИСТОЧНИК KP.RU