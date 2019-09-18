«Еще один повод не ходить там»: новосибирец устроил жуткую фотосессию в стиле «Оно» в старом переходе

СЕГОДНЯ 04:19 2019-09-18T04:20:55+03:00

Новосибирец примерил на себя жуткий образ и спустился в подземный переход. Фото: Андрей Харчистов.

Вот такого страшного персонажа можно было встретить в центре Новосибирска

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Жители Новосибирска уже не первый раз делают отличные косплеи на персонажей фильма ужасов «Оно». В этот раз еще один любителей хорроров примерил этот леденящий душу образ, в этот раз сибиряк совместил маску жуткого клоуна Пеннивайза и костюм мальчика Джорджи. Для более колоритных и пугающих снимков, новосибирец спустился в старый подземный переход рядом с театром «Красный факел». Получилось действительно пугающе.

— Идея сделать фото возникла спонтанно с моей подругой Екатериной. Мы долго думали, в каком стиле сделать фотосессию, а тут как раз вышел фильм «Оно-2». И естественно это не могло нас обойти стороной. Самой сложной частью было это найти желтый дождевик. Мы его отыскали через знакомых, а уже в день съемок пошли искать красный гелевый шар, — рассказал КП — Новосибирск Андрей Харчистов.

Самым сложным было найти желтый дождевик. Фото: Андрей Харчистов.

Он признался, что вторую часть фильма «Оно» он до сих пор и не посмотрел, но первая ему очень понравилась и очень хотелось сделать фотосессию именно в его стиле.

— Вообще я фильмы ужасов люблю, но боюсь смотреть их один, а этот фильм не был страшным, — добавил новосибирец.

Снимки новосибирца Андрея Харчистова в образе Пеннивайза появились в группе «Типичный Новосибирск» и не остались без внимания пользователей соцсетей. Вот что они пишут:

— Еще один повод не ходить в этом переходе.

— Я бы испугалась.

— Ненавижу клоунов, также можно и до инфаркта довести.

— Я постоянно там ходила, я бы умерла точно, если бы увидела это в переходе.

— Так и до туалета можно не добежать

— Он уже Хэллоуин начал праздновать?! Классный шарик.

Добавим, ранее сибирячка сфотографировалась в образе мальчика Джорджи из фильма «Оно».

Встретить такого в переходе не захочется никому. Фото: Андрей Харчистов.

ИСТОЧНИК KP.RU