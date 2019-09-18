Противостояние: в центре города троллейбус №13 не поделил дорогу с такси
В аварии, что произошла в центре Новосибирска, обошлось без пострадавших, досталось лишь машине «Яндекс.Такси».
— На Красном проспекте напротив дома №39, столкнулись троллейбус №13 и седан Hyundai Solaris брендированный «Яндекс.Такси». Водитель такси поворачивал направо со средней полосы, когда в него врезался троллейбус, — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидца, водитель такси вину не признавал, говоря, что включил поворотник и троллейбус должен был его пропустить.
— Теперь водитель такси собирается дойти до суда, — добавил мужчина.
Из-за аварии также оказалось затруднено движение в сторону площади Ленина.
Водитель такси свою вину в ДТП не признал.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU