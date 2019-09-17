Неужели правда спасут? 1,5 тысяч икон, оберегающих от пожара, подарили сибирякам

СЕГОДНЯ 20:46 2019-09-17T20:46:37+03:00

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Священники подарили верующим сибирякам миниатюрные иконы, защищающие от пожаров, ударов молний и стихийных бедствий в честь праздника чудотворной иконы «Неопалимая Купина». Торжество состоялось 17 сентября на вы ставке пожарно-спасательной службы Новосибирской области. Однако, священнослужители отметили, что сама по себе икона спасти человека не может и людям стоит самостоятельно прилагать усилия, чтобы не попасть в беду.

— Самая по себе икона ничего не сделает — человек должен сам стараться воздерживаться от греха и прилагать усилия для счастливой и безопасной жизни. Нужно трудиться над своим спасением и самостоятельно решать бытовые проблемы, в том числе, конечно, с божьей помощью, — пояснил настоятель прихода во имя преподобной Евфросинии Полоцкой, руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Новосибирской метрополии отец Дмитрий. — Один из древних святых сказал, что надо молиться так, как все зависело бы от бога, но и работать нужно так, как все зависело бы от тебя.

Несмотря на то, что такая мера предосторожности выглядит достаточно необычно на первый взгляд, сотрудники МЧС уверяют, что эта икона особо почитаема, в том числе и среди спасателей. А Начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов отметил, что икона «Неопалимая Купина» есть практически в каждом подразделении в качестве духовного помощника. Он даже посоветовал верующим сибирякам иметь эту икону дома, как дополнительную защиту от пожара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/732640" frameborder="0"></iframe> Полторы тысячи миниатюрных икон оберегающих от пожара, подарили верующим новосибирцам.

ИСТОЧНИК KP.RU