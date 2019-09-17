2019-09-17T19:52:13+03:00
Происшествия

Всего лишь открыли клапан: энергетики прокомментировали грохот в районе ТЭЦ-2

В СГК заверили, что бояться людям нечего
Алена КУЛЕШОВА
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В СГК объяснили, что причиной ночного грохота на ТЭЦ-2 стала обычная технологическая процедура.В СГК объяснили, что причиной ночного грохота на ТЭЦ-2 стала обычная технологическая процедура.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Сибирской генерирующей компании прокомментировали ситуацию, произошедшую сегодня на ТЭЦ-2. Напомним, звуки, напоминающие грохот от взрыва, напугали жителей Ленинского района вечером 17 сентября. Видео, снятое очевидцами, появилось в соцсетях. Многие сибиряки предположили, что на станции могла произойти какая-то авария. Однако в СГК объяснили, что причиной громких звуков стала штатная технологическая процедура:

— При растопке котла после ремонта производилась настройка предохранительных клапанов с последующим сбросом пара в атмосферу, сопровождающимся шумом, — рассказали КП-Новосибирск в СГК. — При открытии клапанов может быть слышен громкий звук, напоминающий хлопок, как произошло в данном случае.

В Сибирской генерирующей компании заверили, что это — штатная технологическая ситуация и опасаться людям нечего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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