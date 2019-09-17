«Как будто ядерная война началась»: жителей Новосибирска напугал шум в районе ТЭЦ-2
Новосибирцев встревожило появившаяся в соцсетях информация о предполагаемом взрыве, произошедшем 17 сентября около одиннадцати часов вечера на ТЭЦ-2. Очевидцы события выложили в соцсети видео, на котором слышны звуки сильного грохота со стороны станции.
— По словам наших подписчиков, на ТЭЦ-2 произошел взрыв, — сообщается в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск». — Сейчас жители Ленинского района жалуются на сильный шум со стороны ТЭЦ.
В комментариях под постом многие люди отметили, что за последнее время подобные события стали слишком часто происходить в нашем городе:
— Грохот, как будто ядерная война началась.
— Шум действительно очень сильный, спать просто невозможно.
— То «Кольцово», то ТЭЦ. Когда же все будет спокойно?
— Шум ужасный минут 30 как уже, становится то громче,то тише.
— Да это не взрыв, просто воду спускают перед отопительным сезоном.
— Я испугалась грохота, когда вышла на улицу. Будто самолетов куча пронеслась в небе, — пишут люди.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск не подтвердили информацию о взрыве:
— Никаких сообщений в службу спасения и муниципальную службу о взрывах не поступало.
Новосибирцев напугал грохот взрыва в районе ТЭЦ2.
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ИСТОЧНИК KP.RU