«Как будто ядерная война началась»: жителей Новосибирска напугал шум в районе ТЭЦ-2

СЕГОДНЯ 19:07 2019-09-17T19:14:27+03:00

Сибиряки опасаются, что на станции могла произойти авария

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Новосибирцев встревожило появившаяся в соцсетях информация о предполагаемом взрыве, произошедшем 17 сентября около одиннадцати часов вечера на ТЭЦ-2. Очевидцы события выложили в соцсети видео, на котором слышны звуки сильного грохота со стороны станции.

— По словам наших подписчиков, на ТЭЦ-2 произошел взрыв, — сообщается в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск». — Сейчас жители Ленинского района жалуются на сильный шум со стороны ТЭЦ.

В комментариях под постом многие люди отметили, что за последнее время подобные события стали слишком часто происходить в нашем городе:

— Грохот, как будто ядерная война началась.

— Шум действительно очень сильный, спать просто невозможно.

— То «Кольцово», то ТЭЦ. Когда же все будет спокойно?

— Шум ужасный минут 30 как уже, становится то громче,то тише.

— Да это не взрыв, просто воду спускают перед отопительным сезоном.

— Я испугалась грохота, когда вышла на улицу. Будто самолетов куча пронеслась в небе, — пишут люди.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск не подтвердили информацию о взрыве:

— Никаких сообщений в службу спасения и муниципальную службу о взрывах не поступало.

Новосибирцев напугал грохот взрыва в районе ТЭЦ2.

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ИСТОЧНИК KP.RU