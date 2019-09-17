2019-09-17T18:14:24+03:00
Общество

От заката до рассвета: как игровая зависимость влияет на разум человека?

В ходе 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ постановила счесть «игровое расстройство» болезнью.
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Фото: freepik.comФото: freepik.com
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Человек считается заболевшим, если игры начинают так или иначе негативно влиять на его жизнь, становятся во главе прочих жизненных интересов, а также вызывают нарушения в основных сферах жизни человека: в семейной, социальной, образовательной и профессиональной.

О том, как к игромании относится церковь нам расскажет батюшка Андрей Федоров.

Игровая зависимость.

Если у вас есть вопросы к батюшке, шлите их нам на почту:kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

Все видео ищите по хештегу #батюшкаОтвечаетНСК

Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».

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