От заката до рассвета: как игровая зависимость влияет на разум человека?

СЕГОДНЯ 18:14 2019-09-17T18:14:24+03:00

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Человек считается заболевшим, если игры начинают так или иначе негативно влиять на его жизнь, становятся во главе прочих жизненных интересов, а также вызывают нарушения в основных сферах жизни человека: в семейной, социальной, образовательной и профессиональной.

О том, как к игромании относится церковь нам расскажет батюшка Андрей Федоров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/732365" frameborder="0"></iframe> Игровая зависимость.

Если у вас есть вопросы к батюшке, шлите их нам на почту:kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».