Ушел из дома и не вернулся: волонтеры ищут пропавшего сибиряка в кожаной куртке
Поисковый отряд «Маяк» просит помощи в поиске пропавшего 22-летнего Микитевича Максима Сергеевича. Сибиряк ушел из дома по улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе города Новосибирска 16 сентября, с того момента его местонахождение остается неизвестным.
— Приметы: рост 173 сантиметра, среднее телосложение, темные волосы, короткая стрижка, серо-голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда. — На момент своего исчезновения, мужчина был одет в темно-коричневую кожаную куртку, темные джинсы и серые ботинки на шнурках.
Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Максим Сергеевич или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить им об этом по номеру телефона 8-951-393-09-11 поисковый отряд «Маяк» или сообщить в полицию по единому номеру 112.
ИСТОЧНИК KP.RU