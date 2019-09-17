2019-09-17T16:32:49+03:00
Общество

Ушел из дома и не вернулся: волонтеры ищут пропавшего сибиряка в кожаной куртке

О том, где сейчас находится 22-летний парень ничего не известно с 16 сентября
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске пропал 22-летний парень в кожаной куртке. Фото: ПСО "маяк"В Новосибирске пропал 22-летний парень в кожаной куртке. Фото: ПСО "маяк"
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Поисковый отряд «Маяк» просит помощи в поиске пропавшего 22-летнего Микитевича Максима Сергеевича. Сибиряк ушел из дома по улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе города Новосибирска 16 сентября, с того момента его местонахождение остается неизвестным.

— Приметы: рост 173 сантиметра, среднее телосложение, темные волосы, короткая стрижка, серо-голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда. — На момент своего исчезновения, мужчина был одет в темно-коричневую кожаную куртку, темные джинсы и серые ботинки на шнурках.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Максим Сергеевич или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить им об этом по номеру телефона 8-951-393-09-11 поисковый отряд «Маяк» или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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