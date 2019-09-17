«Кто-то поджег?»: два заброшенных дома загорелись в Новосибирске

СЕГОДНЯ 15:36 2019-09-17T15:36:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером во вторник, 17 октября, в Новосибирске загорелись два заброшенных дома. Пожар произошел в Ленинском районе.

— Один горит полностью, другой частично, — сообщают подписчики Новосибирской группы эвакуации «АСТ-54».

Вспыхнувшие частные дома расположены на улице Большой. Очевидцы утверждают, что в них давно уже никто не живет. В данный момент есть угроза, что огонь перекинется на деревянные поддоны и подсобки, которые находятся рядом.

Очевидцы утверждают, что дома поджег мужчина и скрылся с места преступления. На кадрах видео видно, что огонь не собирается утихать и все разгорается еще с большей силой.

Сейчас на месте работают бригады пожарных.

Сибиряки высказали свои версии о причинах возгорания:

— Заброшенные дома сами вспыхнули, ага. Не верю!

— Да поджег кто-то специально, - пишут комментаторы.

В Новосибирске в Ленинском районе загорелись два дома.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU