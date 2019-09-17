«Кто-то поджег?»: два заброшенных дома загорелись в Новосибирске
Вечером во вторник, 17 октября, в Новосибирске загорелись два заброшенных дома. Пожар произошел в Ленинском районе.
— Один горит полностью, другой частично, — сообщают подписчики Новосибирской группы эвакуации «АСТ-54».
Вспыхнувшие частные дома расположены на улице Большой. Очевидцы утверждают, что в них давно уже никто не живет. В данный момент есть угроза, что огонь перекинется на деревянные поддоны и подсобки, которые находятся рядом.
Очевидцы утверждают, что дома поджег мужчина и скрылся с места преступления. На кадрах видео видно, что огонь не собирается утихать и все разгорается еще с большей силой.
Сейчас на месте работают бригады пожарных.
Сибиряки высказали свои версии о причинах возгорания:
— Заброшенные дома сами вспыхнули, ага. Не верю!
— Да поджег кто-то специально, - пишут комментаторы.
В Новосибирске в Ленинском районе загорелись два дома.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
ИСТОЧНИК KP.RU