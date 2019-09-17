Барабинских подростков, избивших школьников, отправили на общественные работы

СЕГОДНЯ 15:28 2019-09-17T15:28:52+03:00

Суд вынес приговор подросткам из Барабинска, которые жестоко избивали своих сверстников. Фото: кадр из видео

Молодых людей приговорили к обязательным работам на срок от 100 до 130 часов

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В Барабинске вынесли приговор в отношении трех 17-летних подростков, жестоко избивших своих сверстников. В зависимости от роли каждого в содеянном преступлении, их действия квалифицированы по по ч. 5 ст. 33 ст. 116 УК РФ (пособничество в совершении преступления советами, указаниями — побоям), п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений), ст. 116 УК РФ (побои).

— По данным следствия, весной 2019 года группа подростков в городе Барабинске в Новосибирской области под надуманными предлогами провоцировала конфликты со своими сверстниками и избивали их, — рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области. — Все происходящее они снимали на камеру мобильного телефона и выкладывали в интернет.

Суд приговорил каждого из участников преступления в зависимости от роли и степени участия к обязательным работам на срок от 100 до 130 часов обязательных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU