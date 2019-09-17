Сибирячка через соцсети вычислила подозреваемого в преступлении
Пользовательница соцсетей помогла полиции раскрыть преступление, опознав по фотографии злоумышленника, который напал с молотком на женщину. Инцидент произошел 31 августа, в магазине по адресу улице Титова неизвестный мужчина напал на продавщицу и несколько раз ударил ее молотком по голове. Пострадавшая была госпитализирована.
— По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 т. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Информация, появившаяся на сайте Главного управления МВД России по Новосибирской области, быстро распространилась по соцсетям. Через некоторые время, в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что увидела в одном из популярных новосибирских пабликов в сети фотографии и видеоматериалы дела, которые помогли ей опознать подозреваемого в преступлении. Благодаря ее рассказу, правоохранителям удалось в тот же день задержать по подозрению в преступлении 25-летнего гражданина республики ближнего зарубежья, который проживал в Ленинском районе Новосибирска.
Теперь ему грозит уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. А сибирячку, которая помогла выйти на него, в полиции намерены поощрить.
Пользовательница соцсетей помогла полиции найти подозреваемого в преступлении.
ИСТОЧНИК KP.RU