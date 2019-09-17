Дедушка за рулем: пенсионер на легковушке устроил аварию

СЕГОДНЯ 13:17 2019-09-17T13:17:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 16 сентября, на пересечении улиц Димитрова и Дмитрия Шамшурина произошло курьезное ДТП. Авария попала в объектив видеорегистратора одного из автомобилистов: он отправил запись произошедшего в группу новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Водитель Toyota Corolla при выезде со двора решил проскочить прямо перед носом Subaru Legacy, но у него не вышло: синий универсал протаранил лихача в бок. Удар пришёлся в левое крыло:Toyota отбросило в сторону, и машина врезалась в столб. По сообщениям очевидцев, за рулём автомобиля был пожилой человек. И сейчас пользователи соцсетей обсуждают эту аварию:

- Дед, конечно, виновник, но мужик на синей машине вообще не смотрит по сторонам? Неужели не жалко свою машину? Там 100 раз можно было остановить свою телегу перед дедом! – вопрошает один из пользователей социальных сетей.

- Ладно, дедушка не рассчитал маневр, но водитель «Субару» вообще слепой что ли? – спрашивает в след за ним другой комментатор.

Дед на легковушке устроил аварию в Новосибирске.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU