«Этот котик понял жизнь»: фотография манула из зоопарка позабавила соцсети
Сибирячка Анна Новикова часто выкладывает в своих социальных сетях фотографии и видеоролики с обитателями Новосибирского зоопарка. Недавно она опубликовала в сети снимки пушистых любимцев посетителей — манулов.
— Этот котик сидел на ветке и дремал, — рассказала КП-Новосибирск Анна Новикова. — Когда я подошла поближе, чтобы лучше рассмотреть его и сфотографировать — он открыл глаза. Манулы — очень красивые животные. Жаль, не все успевают их заметить, когда они прячутся в своем вольере.
Многие люди отметили харизматичность этих животных. Фото: Анна Новикова
Харизматичные кошки не смогли оставить равнодушными пользователей соцсетей. В комментариях под фото многие люди отметили, что у этих животных очень выразительный взгляд:
— Этот манул выглядит так, как будто понял жизнь.
— Какой милый пушистик, просто чудо!
— Этот котик хоть и выглядит, как плюшевая игрушка, но клыки у него все равно есть!
Пользователи соцсетей сравнили манулов с милыми мягкими игрушками. Фото: Анна Новикова
ИСТОЧНИК KP.RU