«Этот котик понял жизнь»: фотография манула из зоопарка позабавила соцсети

СЕГОДНЯ 13:05 2019-09-17T13:07:47+03:00

Многие люди отметили, что эти животные очень харизматичные

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Сибирячка Анна Новикова часто выкладывает в своих социальных сетях фотографии и видеоролики с обитателями Новосибирского зоопарка. Недавно она опубликовала в сети снимки пушистых любимцев посетителей — манулов.

— Этот котик сидел на ветке и дремал, — рассказала КП-Новосибирск Анна Новикова. — Когда я подошла поближе, чтобы лучше рассмотреть его и сфотографировать — он открыл глаза. Манулы — очень красивые животные. Жаль, не все успевают их заметить, когда они прячутся в своем вольере.

Многие люди отметили харизматичность этих животных. Фото: Анна Новикова

Харизматичные кошки не смогли оставить равнодушными пользователей соцсетей. В комментариях под фото многие люди отметили, что у этих животных очень выразительный взгляд:

— Этот манул выглядит так, как будто понял жизнь.

— Какой милый пушистик, просто чудо!

— Этот котик хоть и выглядит, как плюшевая игрушка, но клыки у него все равно есть!

Пользователи соцсетей сравнили манулов с милыми мягкими игрушками. Фото: Анна Новикова

ИСТОЧНИК KP.RU