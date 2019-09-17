2019-09-17T12:36:03+03:00
Происшествия

Два миллиона за часы: в Новосибирске поймали «автоподставщиков», зарабатывавших на ДТП

Мужчины инсценировали ДТП, а после вымогали деньги с водителей
Надежда ЯРКОВА
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Мошенники хотели получить от водителя два миллиона рублей. Фото: МВД по Новосибирской области.Мошенники хотели получить от водителя два миллиона рублей. Фото: МВД по Новосибирской области.
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Правоохранители задержали двух жителей Томской области 35-ти и 39-ти лет, подозреваемых в мошенничестве. 11 сентября на улице Семьи Шамшиных в Центральном районе нашего города они инсценировали ДТП.

— Один из них выдал себя за якобы задетого машиной пешехода, второй, находившийся за рулем автомобиля, догнал жертву — водителя дорогостоящего внедорожника — и сообщил ему о «ДТП». «Пострадавший пешеход» потребовал от водителя 2 миллиона рублей компенсации за якобы поврежденные в аварии дорогостоящие часы, подтвердив стоимость ремонта звонком по телефону якобы в сервисный центр. После получения части требуемой суммы — 100 тысяч рублей — подозреваемый договорился с потерпевшим о том, где и когда он сможет получить оставшуюся сумму. Потерпевший, поняв, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В тот же день оба жителя Томской области были задержаны полицейскими на улице Дачной. При этом один из мужчин оказал сопротивление, еще и с применением газового баллончика.

— По факту покушения на мошенничество, совершенного группой лиц в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Также в отношении одного из задержанных, 35-летнего ранее судимого мужчины, следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Мужчина взят под стражу, — отметили в ведомстве.

Сейчас полицейские устанавливают причастность задержанных к другим похожим эпизодам. Если кто-то пострадал от этих мужчин, просят обратиться в полицию по телефонам: 232-27-12, 8-952-903-75-65.

В Новосибирске поймали «автоподставщиков», зарабатывавших на ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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