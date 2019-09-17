2019-09-17T12:01:41+03:00
Общество

Аттракцион на 80 мест: в Новосибирске продают «чертово» колесо за 20 миллионов рублей

Колесо обозрения находится на Михайловской набережной в Новосибирске
Надежда ЯРКОВА
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За колесо хотят 20 миллионов рублей. Фото: avito.ru/novosibirsk.За колесо хотят 20 миллионов рублей. Фото: avito.ru/novosibirsk.
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Объявление о продаже аттракциона появилось на сайте объявлений «Авито». Продавец утверждает, что колесо можно вывезти по частям на шести фурах в любой регион России.

— На аттракционе установлена яркая двусторонняя иллюминация. Более 5000 светодиодных лампочек управляется мощным контроллером. Аттракцион укомплектован кабиной оператора, площадкой для посадки и высадки посетителей, — говорится в объявлении.

Колесо бесфундаментное, что облегчает его перевозку и установку в любое место. К тому же, по словам собственника, чтобы его вывезти не требуется согласование с Ростехнадзором.

Состояние колеса, год выпуска которого 2014 год, идеальное. Колесо имеет 20 кабин и рассчитано на 80 посадочных мест. За аттракцион хотят получить 20 миллионов рублей.

Добавим, что это старое колесо обозрения с Михайловской набережной. В августе на набережной открыли новое 70-метровое колесо обозрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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