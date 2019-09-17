Ушел рано утром: в Новосибирске ищут мужчину в кожаной жилетке

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-17T11:17:24+03:00

Мужчина ушел из дома рано утром на работу. Фото: поискового отряда "Маяк".

Новосибирец поехал на работу, но так там и не появился

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Волонтеры поискового отряда «Маяк» просят помощи в поисках Юсупа Ахметсафовича Курмушова 1958 года рождения. Около 6:20 утра 14 августа он ушел из дома по улице 2-я Миргородская в Советском районе Новосибирска на работу и до настоящего момента его местонахождение не установлено.

— Приметы: рост мужчины около 165-170 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, глаза серые. В день пропажи был одет в черную кожаную жилетку, темно-синюю футболку, черные брюки, темно-синие ботинки с белой подошвой, — говорится в ориентировке.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего Юсупа Ахметсафовича, просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк»: 8-951-393-09-11.

О местонхождении мужчины ничего не известно с 14 августа. Фото: поискового отряда "Маяк".

ИСТОЧНИК KP.RU