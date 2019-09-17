«Смотри, как я умею»: мальчик, вскрывающий двери отмычкой, рассмешил соцсети

СЕГОДНЯ 10:44 2019-09-17T10:44:40+03:00

На самом деле дверной замок уже был сломан

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На интернет-сервисе YouTube появилось видео под названием «Как открыть замок своими руками» с ребенком в главной роли. На нем маленький мальчик с отверткой в руках умело ковыряется в дверном замке.

— Смотри, как я умею хоть, — говорит увлеченный процессом ребенок.

Ролик опубликован в группе службы аварийного вскрытия замков Новосибирска «Спасатель», где корреспонденту КП — Новосибирск и рассказали об этом видео подробнее.

— Это ни в коем случае не обучающий ролик для детей, как вскрывать запертые двери, как кто-либо мог подумать. У нас есть видео о том, как работает в таких случаях мастер, а с ребенком — это просто сын мастера начал повторять движения отца — взял в руки отвертку и стал подражать папе, — рассказали в аварийной службе вскрытия замков.

В ведомстве отметили, что замок дверной на видео — нерабочий. Ребенок просто засунул туда отвертку и повернул.

Пользователи соцсетей по-своему восприняли увиденное на видео:

— Новосибирские спасатели рекомендовали научить детей вскрывать двери отмычками. Только так я могу понять этот ролик, — шутит один из комментаторов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/732501" frameborder="0"></iframe> Мальчик, вскрывающий двери отмычкой, рассмешил соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU