«Смотри, как я умею»: мальчик, вскрывающий двери отмычкой, рассмешил соцсети
На интернет-сервисе YouTube появилось видео под названием «Как открыть замок своими руками» с ребенком в главной роли. На нем маленький мальчик с отверткой в руках умело ковыряется в дверном замке.
— Смотри, как я умею хоть, — говорит увлеченный процессом ребенок.
Ролик опубликован в группе службы аварийного вскрытия замков Новосибирска «Спасатель», где корреспонденту КП — Новосибирск и рассказали об этом видео подробнее.
— Это ни в коем случае не обучающий ролик для детей, как вскрывать запертые двери, как кто-либо мог подумать. У нас есть видео о том, как работает в таких случаях мастер, а с ребенком — это просто сын мастера начал повторять движения отца — взял в руки отвертку и стал подражать папе, — рассказали в аварийной службе вскрытия замков.
В ведомстве отметили, что замок дверной на видео — нерабочий. Ребенок просто засунул туда отвертку и повернул.
Пользователи соцсетей по-своему восприняли увиденное на видео:
— Новосибирские спасатели рекомендовали научить детей вскрывать двери отмычками. Только так я могу понять этот ролик, — шутит один из комментаторов.
Мальчик, вскрывающий двери отмычкой, рассмешил соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU