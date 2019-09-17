2019-09-17T10:44:40+03:00
Общество

«Смотри, как я умею»: мальчик, вскрывающий двери отмычкой, рассмешил соцсети

На самом деле дверной замок уже был сломан
Надежда ЯРКОВА
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Ребенок подошел ко вскрытию замка со знанием дела. Стоп-кадр с видео: youtube.com служба аварийного вскрытия замков Новосибирск "Спасатель".Ребенок подошел ко вскрытию замка со знанием дела. Стоп-кадр с видео: youtube.com служба аварийного вскрытия замков Новосибирск "Спасатель".
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На интернет-сервисе YouTube появилось видео под названием «Как открыть замок своими руками» с ребенком в главной роли. На нем маленький мальчик с отверткой в руках умело ковыряется в дверном замке.

— Смотри, как я умею хоть, — говорит увлеченный процессом ребенок.

Ролик опубликован в группе службы аварийного вскрытия замков Новосибирска «Спасатель», где корреспонденту КП — Новосибирск и рассказали об этом видео подробнее.

— Это ни в коем случае не обучающий ролик для детей, как вскрывать запертые двери, как кто-либо мог подумать. У нас есть видео о том, как работает в таких случаях мастер, а с ребенком — это просто сын мастера начал повторять движения отца — взял в руки отвертку и стал подражать папе, — рассказали в аварийной службе вскрытия замков.

В ведомстве отметили, что замок дверной на видео — нерабочий. Ребенок просто засунул туда отвертку и повернул.

Пользователи соцсетей по-своему восприняли увиденное на видео:

— Новосибирские спасатели рекомендовали научить детей вскрывать двери отмычками. Только так я могу понять этот ролик, — шутит один из комментаторов.

Мальчик, вскрывающий двери отмычкой, рассмешил соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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