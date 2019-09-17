Нужда заставила: безработный новосибирец с ножом ограбил магазин

СЕГОДНЯ 09:58 2019-09-17T09:58:31+03:00

Мужчина унес из магазина 10 тысяч рублей, но был пойман полицейскими. Стоп-кадр с видео: МВД по Новосибирской области.

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По горячим следам в Первомайском районе Новосибирска раскрыли разбойное нападение безработного мужчины на магазин.

— Ограбление произошло 13 сентября около трех часов дня. Неизвестный мужчина вошел в продуктовый магазин на улице Одоевского, и, угрожая продавцу ножом, забрал из кассы 10 тысяч рублей. Работники магазина попытались остановить нападавшего, однако, ему удалось скрыться. Пострадавшие обратились в полицию, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Прибывшие на место преступления оперативники опросили свидетелей ограбления. Также были изъяты записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении магазина.

— Вскоре налетчик был установлен и задержан. Им оказался безработный 40-летний житель Первомайского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж. Похищенные деньги мужчина успел потратить на собственные нужды, — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье — разбой. Мужчина взят под стражу. Проводится расследование.

Безработный новосибирец с ножом ограбил магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU