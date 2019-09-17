Уступил казаху: Роман Власов не прошел в четвертьфинал Чемпионата мира по борьбе
Новосибирский борец греко-римского стиля Роман Власов не смог пройти в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Нур-Султане.
— В квалификации двукратный Олимпийский чемпион Роман Власов, выступающий в весовой категории до 77 кг, поборол спортсмена из Китая Ян Бинем, выиграв со счетом 8:0. В 1/16 он расправился с болгарином Даниэлем Александровым. Их борьба закончилась со счетом 11:0. А в 1/8 финала он уступил казахстанскому борцу Асхату Дильмухамедову, проиграв ему со счетом 0:3, — сообщает Федерация спортивной борьбы России.
Чемпионат мира-2019 по греко-римской борьбе проходит в городе Нур-Султан (Казахстан) с 14 по 22 сентября. На этом мировом первенстве будут разыгрываться путевки на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио.
Напомним, что в сентябре борцу пришлось лечь в больницу, где ему прооперировали мениск.
ИСТОЧНИК KP.RU