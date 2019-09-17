Уступил казаху: Роман Власов не прошел в четвертьфинал Чемпионата мира по борьбе

СЕГОДНЯ 08:53 2019-09-17T08:53:55+03:00

Роман Власов не смог пройти в четвертьфинал ЧМ по борьбе. Фото: instagram.com/vlasovroma90.

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Новосибирский борец греко-римского стиля Роман Власов не смог пройти в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Нур-Султане.

— В квалификации двукратный Олимпийский чемпион Роман Власов, выступающий в весовой категории до 77 кг, поборол спортсмена из Китая Ян Бинем, выиграв со счетом 8:0. В 1/16 он расправился с болгарином Даниэлем Александровым. Их борьба закончилась со счетом 11:0. А в 1/8 финала он уступил казахстанскому борцу Асхату Дильмухамедову, проиграв ему со счетом 0:3, — сообщает Федерация спортивной борьбы России.

Чемпионат мира-2019 по греко-римской борьбе проходит в городе Нур-Султан (Казахстан) с 14 по 22 сентября. На этом мировом первенстве будут разыгрываться путевки на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио.

Напомним, что в сентябре борцу пришлось лечь в больницу, где ему прооперировали мениск.

ИСТОЧНИК KP.RU