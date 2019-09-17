2019-09-17T08:25:36+03:00
Общество

В Новосибирской области завершились поиски пропавшей женщины в очках

Волонтеры заявили, что с женщиной все в порядке
Татьяна СОЛОВОВА
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Пропавшая женщина нашлвсь. Фото: «Лиза Алерт».Пропавшая женщина нашлвсь. Фото: «Лиза Алерт».
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38-летняя Елена Баровикова пропала два дня назад: 15 сентября она ушла из своего дома в селе Мамоново Маслянинского района, и с тех пор о ней ничего не было известно.

Родные пытались найти исчезнувшую сибирячку всеми силами: обратились за помощью в полицию, связались с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт». К счастью, эта история завершилась хорошо.

- Меньше, чем через полчаса после того, как мы разместили ориентировку в нашей группе, на позвонили родные Елены и сказали, что она нашлась, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт». - Мы еще даже на место не успели выехать.

Волонтеры уверяют, что с нашедшейся женщиной все в порядке: ничего ее жизни и здоровью не угрожает, она сейчас вместе со своими родными.

- Другие подробности разглашать не имеем права, - подчеркнули в поисковом отряде «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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