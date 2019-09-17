Президент помиловал сибирячку, убившую мужа из-за молодой любовницы

СЕГОДНЯ 07:22 2019-09-17T07:22:59+03:00

Неверный супруг начал избивать женщину, когда она устроила скандал, и ей пришлось отбиваться

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании сибирячки, осуждённой за убийство мужа в Искитиме. Указ был опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

50-летняя Оксана И. поссорилась со своим супругом во время празднования Дня автомобилиста. Праздник супруги отмечали с братом и друзьями в бане, компания выпивала. Вскоре мужу начала названивать девушка: это привело жену в ярость, и она устроила пьяному мужчине скандал, так как знала о его изменах.

Ссора переросла в драку, и муж начал избивать её, а потом и вовсе зажал голову дверью. Чтобы защититься, пьяная Оксана И. схватила нож и набросилась с ним на мужа. Когда женщина поняла, что тяжело ранила супруга, сразу же вызвала «Скорую помощь». Но спасти мужчину не удалось.

Сибирячка сама написала явку с повинной, и в суде своей вины в непредумышленном убийству не отрицала. Свидетели по делу подтвердили измены мужа, однако характеризовали погибшего как доброго и спокойного человека, который боялся свою жену. Бывшая любовница показала ,что обвиняемая на почве ревности выбила стёкла камнями и угрожала ей, после чего девушке пришлось оставить чужого мужа.

Суд вынес обвинительный приговор об убийстве 5 июня 2017 года. Однако указом президента наказание ей сокращено до 5,5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU